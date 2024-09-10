Eski İl Başkanı Evde Ölü Bulundu: İki Hafta Önce...

Aydın'da Anavatan Partisi'nin eski İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat, evinde cansız halde bulundu. Özpolat'ın yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybettiği kaydedildi.

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Eski İl Başkanı Evde Ölü Bulundu: İki Hafta Önce...

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Anavatan Partisi eski İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat (68), evinde ölü bulundu.

Eski İl Başkanı Evde Ölü Bulundu: İki Hafta Önce... - Resim : 1

Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 48 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir apartmanın üçüncü katından kötü kokular gelmeye başladı. Gelen kokular üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evde bir kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin bir dönem radyo programcılığı da yapan Anavatan Partisi Aydın eski İl Başkanı Cemal Aydın Özpolat (68) olduğunu belirlendi.

Olay yerindeki ilk tespitlere göre Özpolat'ın yaklaşık 2 hafta önce hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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