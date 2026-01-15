Eski İHD İzmir Eş Başkanı Ali Aydın'ı Öldüren Şüpheli Tutuklandı

İzmir’de sabah yürüyüşü sırasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden önceki dönem İHD İzmir Şube Eş Başkanı Avukat Ali Aydın'ı öldüren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Evka-2 bölgesinde dağlık alanda meydana gelen olayda, eski İHD İzmir Eş Başkanı, emekli öğretmen ve avukat Ali Aydın’ın sabah yürüyüşü sırasında öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre 69 yaşındaki Ali Aydın, dün sabah saatlerinde Evka-2’de yürüyüş yaptığı sırada saldırıya uğradı. Başına taşla vurulan Aydın, ağır yaralı halde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Aydın’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BARO VE İNSAN HAKLARI CAMİASI AYAKTA

Cinayetin ardından İzmir Barosu tarafından Karşıyaka Adalet Sarayı’nda tören düzenlendi. Törene Aydın’ın ailesi, meslektaşları ve çok sayıda hukukçu katıldı. İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, "Arkadaşımızı, dostumuz, yoldaşımız Ali Aydın vahşice katledildi. Sadece avukat değil bir öğretmendi. İyi bir insandı. Olayı çok yakından takip ediyoruz" dedi.

İnsan Hakları Derneği Eş Genel Başkanı Cihan Aydın ise "Bu failin arkasında siyasi bağlantı olup olmadığının tüm açıklığıyla kamuoyunu tatmin edecek soruşturma sonucu ortaya çıkacak. Cinayetin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" dedi.

SEVENLERİ GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Adliye töreninin ardından Ali Aydın için Çiğli Kültür Merkezi Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aydın’ın eşi Kızbes Aydın, çocukları Heval ve Erdal Aydın’ın yanı sıra yakınları, meslektaşları ve CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel katıldı. Sevenleri, tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı. Duaların okunması ve helallik alınmasının ardından Aydın’ın cenazesi Harmandalı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, şüphelinin Mahmut Delil Erik (30) olduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Erik’in emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve olayı uyuşturucunun etkisi altında gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelinin, çıkarıldığı mahkemede pişmanlık göstermediği ve "Ben seçilmiş kişiyim, kafirleri öldüreceğim" diye bağırdığı belirtildi. Mahmut Delil Erik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

İzmir
