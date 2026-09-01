Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin 'Alihan Kuriş Soruşturması' Kapsamında İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 'Alihan Kuriş soruşturması' kapsamında ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

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Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin 'Alihan Kuriş Soruşturması' Kapsamında İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi
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Alihan Kuriş soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçarken yakalandığı çakarlı aracın tahsis hakkını elinde bulunduran Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek üzere Ankara adliyesine geldi.

HİLMİ TUNA KURİŞ ÇAKARLI ARAÇLA KAÇARKEN YAKALANDI

Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Kuriş’in gözaltına alınmasının ardından yurt dışına kaçmak isterken yakalanmıştı. Kuriş'in kullandığı aracın ise İdris Naim Şahin’e tahsisli olduğu ortaya çıkmıştı.

AKIN GÜRLEK ÇELİŞKİLERE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Şahin, Çakarın bilgisi dahilinde kullanılmadığını söyleyerek kendisini savundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, tv100 yayınında, Şahin’in sözleriyle dosyadaki beyanların uyuşmadığını belirtmişti. Gürlek, Şahin’in çakarı kullandırarak yanlış yaptığını da sözlerine eklemişti.

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Kaynak: DHA

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