Eski Husumet Can Aldı: Sahilde Eşiyle Gezerken Bıçaklandı, Hayatını Kaybetti

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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Sahilde eşiyle birlikte yürüyen 35 yaşındaki Uğur Deniz, daha önce husumet yaşadığı kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın tanıkları, sağlık ekiplerinin geç müdahale ettiğini öne sürdü.

Olay, Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan halı saha yakınlarında meydana geldi. Eşiyle yürüyüşe çıkan Uğur Deniz, iddiaya göre önceden tartıştığı Ersin K. ile karşılaştı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Ersin K., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Deniz’i eşinin gözü önünde defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan Uğur Deniz, olay yerine çağrılan ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tanıklar ise sağlık ekiplerinin geç geldiğini belirterek tepki gösterdi. Olay anında sahada bulunduğunu ifade eden bir vatandaş, "Yaralı genç yardım çığlıkları atarak yanımıza geldi. Peşinden gelen zanlı elindeki kanlı bıçakla tehditler savuruyordu. Arkadaşımla birlikte kaçtık. Ambulans en az 20 dakika sonra geldi. Bu kadar geç kalınmamalıydı" dedi.

Polis ekipleri olayın yaşandığı sahilde geniş çaplı inceleme başlattı. Zanlı Ersin K. bekçiler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA