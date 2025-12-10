Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 Kişi Adli Tıp'ta! Kan ve Uyuşturucu Testi Yapılacak

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Son Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamımda 8 şüpheli hakkında 'Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak', 'Kabul etmek veya Bulundurmak' ya da 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi, dün akşam saatlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Ersoy ve diğer şüpheliler bugün sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

