Eski 'Furkancı', Alparslan Kuytul Hakkında Her Şeyi Tek Tek Anlattı: Hocam Gelirse Kafalarını Keser

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğünce kamuoyunda 'Furkancılar' olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya yönelik dün sabah 6 ilde toplam 49 adrese eş zamanlı şafak vakti operasyon düzenlenmişti. Çeşitli suçlardan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş ve Kuytul çifti gözaltına alınmıştı.

'25 YIL YAPI İÇİNDE AKTİF GÖREV YAPTIM'

Alparslan Kuytul Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yapılanmanın eski mensuplarından Mürsel Güler’in müşteki sıfatıyla verdiği ifade de incelemeye alındı.

1998 yılında Furkan Vakfı ile tanıştığını ve yaklaşık 25 yıl boyunca yapı içerisinde aktif görev yaptığını anlatan Güler, yıllar içerisinde gördüğü yanlışları eleştirdiği için Alparslan Kuytul’un hedefi haline geldiğini söyledi.

'ELEŞTİRİLERİMİ İLETİNCE İTİBARSIZLAŞTIRILDIM'

Güler, yapıda bulunduğu dönem boyunca Alparslan Kuytul’un bazı karar ve uygulamalarına itiraz ettiğini belirterek, bu nedenle kendisine karşı tavır alındığını söyledi.

İfadesinde, Kuytul’un siyasi söylemlerinin zaman içerisinde sertleştiğini; hükümet yetkilileri, valiler, belediye başkanları, müftüler, cami görevlileri ve başka dini gruplar hakkında kullanılan dilin yapı üzerinde olumsuz etkileri bulunduğunu düşündüğünü anlattı.

Bu eleştirilerini doğrudan Kuytul’a da ilettiğini belirten Güler, bundan sonra kendisinin yapı içerisinde itibarsızlaştırılmaya başlandığını belirtti.

'ALPASLAN HOCAM GELSE KAFALARINI KESER'

Mürsel Güler, Semra Kuytul’un yaptığı belirtilen toplantı ve yayınlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güler, Semra Kuytul’un bir toplantıda eleştirel isimlere yönelik olarak “Biz fitnecilerin ayağını kestik, Alparslan Hocam gelse kafalarını keser” şeklinde ifade kullandığını söyledi.

Başka bir konuşmada ise Alparslan Kuytul’un siyasi değerlendirmelerini eleştiren kişilerin “ağzının üstüne yumruk çakılması” yönünde sözler sarf edildiğini ifade etti.

'SEMRA KUYTUL BENİ HEDEF GÖSTERDİ'

Semra Kuytul’un sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir yayında kendisini ismiyle hedef göstererek “karaktersiz”, “terbiyesiz”, “karakteri bozuk” ve “ajan” gibi ifadeler kullandığını söyleyen Güler, amacın eleştiren kişinin yapı içerisindeki saygınlığını ortadan kaldırmak ve başkalarının da aynı yolu izlemesini önlemek olduğunu belirtti.

'HOCAM Bİ KONUŞURSA GÖRÜRSÜN'

Güler, Semra Kuytul’un kendisine yönelik olarak “Hocam senin ne sırlarını biliyor, hocam bir konuşursa görürsün” şeklinde sözler kullandığını söyledi.

Güler daha sonra Alparslan Kuytul’un da kendisine ailesinin şerefiyle ilgili bildiği şeyler bulunduğu yönünde sözler söylediğini belirtti.

GÜNLERCE ALEYHİMDE PAYLAŞIM YAPILDI

Güler kendisinin hedef gösterilmesinin ardından yüzlerce kişinin katıldığı toplantılar düzenlendiğini ileri sürdü ve Alparslan Kuytul’un taraftarlarına iki gün boyunca kendisi ve ailesi aleyhine paylaşım yapmaları yönünde talimat verdiğini söyledi.

Güler’in aktarımına göre Kuytul, “2 gün herkes tweet atacak, sonrasında bizim belirlediğimiz hesaplar tweet atacak” şeklinde talimat verdi.

8,5 SAATLİK 'İKNA TOPLANTISI'

Güler, kendisinin itibarsızlaştırılması amacıyla Adana’da onlarca kişinin bir araya getirildiğini, farklı şehirlerde ve yurt dışında da takipçilerin belirli noktalarda toplandığını söyledi.

Bu kapsamda yaklaşık 8,5 saat süren bir yayın yapıldığını belirten Güler, bu toplantılarda kendisinin hedef gösterildiğini ve yapı mensuplarının kendisine karşı tavır almaya yönlendirildiğini beyan etti.

DIŞLANMA KORKUSUYLA ZORLA VİDEO ÇEKTİRİLDİ

Alparslan Kuytul ile sorun yaşayan kişilere karşı mensuplara zorla video çektirildiğini öne süren Güler, geçmişte Hasan Koyuncu hakkında manevi baskı altında video çekmeye zorlandığını söyledi.

Daha sonra bu davranışından pişman olduğunu ve Koyuncu’dan helallik istediğini belirten Güler, benzer yöntemin Koray Sarısaçlı konusunda da kullanıldığını ifade etti. Beyana göre yaklaşık 10 kişi bir binada toplanarak kendilerine ne söylemeleri gerektiği anlatıldı.

Güler, video çekmek istemeyen bir kişinin yapıdan uzaklaştırıldığını, mensupların görevlerini kaybetme ve cemaatten dışlanma korkusuyla video çekmek zorunda kaldığını beyan etti.

'KİMİN NE KONUŞACAĞINI DAHİ KUYTUL BELİRLİYORDU'

Güler, söz konusu itibarsızlaştırma videolarının doğrudan Alparslan Kuytul tarafından organize edildiğini söyledi. İfadesinde “Kimin ne konuşacağını, ne anlatacağını dahi Alparslan Kuytul belirlemektedir” diyen Güler, çekilen görüntülerin daha sonra yapıya ait sosyal medya hesaplarından yayıldığını, ardından diğer mensuplar tarafından geniş kitlelere ulaştırıldığını söyledi.

'BUNLARLA GÖRÜŞEN KANSIZDIR'

Mürsel Güler Alparslan Kuytul'un kendisini eleştirenlerin itibarsızlaştırılmasının ardından yapı mensuplarına bu kişilerle görüşmemeleri yönünde talimat verdiğini ifade etti.

Kendisinin de “hain” ilan edildiğini söyleyen Güler, ailesiyle görüşmeye devam eden mensupların dahi hedef gösterildiğini söyledi. İfadesine göre bir yayında bu kişiler için “Bunlarla görüşende cemaat kanı yoktur, bunlarla görüşen kansızdır” ifadeleri kullanıldı.

'VİDEOLARI MANİPÜLE EDİN, ALGI OLUŞTURUN'

Güler ayrıca İsmail Ataş isimli bir yapı mensubunun, ayrılan kişiler hakkında mizahi ve aşağılayıcı videolar hazırlamakla görevlendirildiğini söyledi.

Dosyaya sunduğunu belirttiği bir mesajlaşmada ise teknik ekibe yönelik olarak cemaatten ayrılan kişiler hakkındaki videoların “manipüle edilmesi ve algı oluşturulması” amacıyla kullanıldığına ilişkin ifadeler bulunduğunu savundu.

'BENİM VE AİLEMİN CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN'

Mürsel Güler, ifadesinin sonunda Alparslan Kuytul, Semra Kuytul ve isimlerini verdiği bazı yapı mensupları ile sosyal medya hesaplarından şikâyetçi olduğunu belirtti.

Kendisinin veya ailesinin başına herhangi bir olay gelmesi halinde sorumluluğun Alparslan Kuytul'da aranmasını istediğini belirten Güler, kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

Kaynak: tv100