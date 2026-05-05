Eski Eşten Kan Donduran Savunma: 'Gel Çocukları Vereceğiz' Diyerek Ölüme Çağırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 11 Eylül 2025 tarihinde yaşanan kadın cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. 30 yaşındaki iki çocuk annesi Hanım Biçer’i eşarpla boğduktan sonra yüzünü yastıkla kapatarak öldüren eski eş Hızır Çelik (33) ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sanık hakkında "Kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

'ÇOCUKLAR GELECEK DİYE DOLABI DOLDURMUŞ'

Duruşmada söz alan Hanım Biçer'in ağabeyi Resul Biçer, cinayetin arka planındaki detayları paylaştı. Kardeşinin "çocukları vereceğiz" denilerek eve çağrıldığını belirten Biçer, "Kardeşim o gece çocuklarının geleceğini zannediyordu. Evdeki dolaba çocuklarının en sevdiği yiyecekleri dizmiş, onları bekliyordu" diyerek sanığın kardeşini tuzağa düşürdüğünü vurguladı.

'GÖZÜM KARARDI' SAVUNMASI

Tutuklu sanık Hızır Çelik ise mahkemedeki savunmasında suçunu itiraf ederken "tahrik" indirimi alabilmek için klasik savunmalara sığındı.

Tartışma sırasında kendisine hakaret edildiğini öne süren Çelik, "Birikmiştim, çocuklarım için acı çekiyordum. Gözüm karardı, yastıkla yüzünü kapattım. Eşarbı ne ara bağladığımı hatırlamıyorum" dedi.

Cinayetin ardından eşinin telefonunu kırıp dereye attığını ve düğün fotoğraflarını yaktığını da sözlerine ekledi.

GÜVENLİK KAMERASI YALANLADI

Dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntüleri, sanığın soğukkanlılığını gözler önüne serdi. Görüntülerde ikilinin eve birlikte girdiği, ancak saatler sonra Çelik’in elinde bir poşetle tek başına çıktığı ve merdivenlerden indikten sonra durup bir süre eve baktığı anlar yer aldı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, sanık Hızır Çelik’in savunmalarının ardından suçun niteliği ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Adalet bekleyişi, eksik belgelerin tamamlanması için ertelenen bir sonraki duruşmaya kaldı.

Kaynak: DHA