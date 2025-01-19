Eski Eşinin Üzerine Benzin Dökerek Yaktığı Pınar Zorlu Hayatını Kaybetti

31 Aralık’ta Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 43 yaşındaki Gürhan Ü., 20 gün önce boşandığı eski eşi 36 yaşındaki Pınar Zorlu’yu motosikletiyle takip etti. Eski eşinin arkasından geldiğini fark eden genç kadın tepki gösterdi.

Genç kadını kovalamaya başlayan Gürhan Ü. bir binanın arka tarafında sıkıştırdığı genç kadının üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Çığlıklar içinde kalan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Pınar Zorlu, 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Vücudunun yüzde 60'ı üçüncü derece yanıklarla kaplanan genç kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

“AKLIMDAYDI, TARTIŞINCA BENZİNİ DÖKTÜM”

Eski eşine dehşeti yaşatan ve tutuklanan Gürhan Ü.’nün ifadesi kan dondurmuştu. Gürkan Ü., emniyetteki ifadesinde “Konuşmak için sabah çalıştığı iş yerinin oraya gittim. Yolda akaryakıt istasyonundan benzin aldım. Daha önceden aklımdaydı. Tartışınca benzini dökerek eylemi gerçekleştirdim” demişti.

“KADES'E BASACAK FIRSATIN OLMAYACAK”

Pınar Zorlu'nun ablası Halime Levent ise Gürkan Ü.’nün “Bir dahaki sefere KADES'e basacak fırsatın olmayacak' dedi. Çocuğun yanında da 'yok edeceğim sizi, yok olup gideceğiz' şeklinde konuşuyordu” açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: İHA