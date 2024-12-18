Eski Eşinin Aracını Kundaklayan Erkek Tutuklandı

İzmir'de eski eşine ait aracı ateşe veren Y.K., polisin takibi sonucu yakalandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay güvenlik kameralarına yansırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Eski Eşinin Aracını Kundaklayan Erkek Tutuklandı

Olay, geçtiğimiz pazartesi gece saat 03.20 sıralarında İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı İnönü Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Y.K., eski karısı C.K.'ye ait park halindeki 35 EE 023 plakalı otomobili ateşe verdi. Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi takibe aldı.

Adresi belirlenen Y.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kundaklanma anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansırken, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Doğal Şifa Kaynağı, Her Hastalığa İyi Geliyor: Kilosu 125 Liraya Satılıyor Doğal Şifa Kaynağı, Her Hastalığa İyi Geliyor: Kilosu 125 Liraya Satılıyor
İstanbul'un Göbeğinde Şoke Eden Olay: Hurdacıyı Kaçırıp 12 Milyon TL İstediler Hurdacıyı Kaçırıp 12 Milyon TL İstediler
Denizli’de 4 Büyüklüğünde Deprem Denizli’de Korkutan Deprem
Gerçek Köfte Kıvamında Oluyor! Sebzeyle Bakın Nasıl Hazırlanıyor Gerçek Köfte Kıvamında Oluyor! Sebzeyle Bakın Nasıl Hazırlanıyor