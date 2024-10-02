Eski Eşini Sokak Ortasında Öldüren Mustafa Yıldırım Tutuklandı

Didim Efeler Mahallesi’nde meydana gelen olayda dün sabah saatlerinde yaklaşık iki yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen 2 çocuk annesi Sibel Aygan, evinden çıktığı esnada eski eşi Mustafa Yıldırım tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra kaçan eski koca Mustafa Yıldırım, Muğla’nın Milas ilçesinde emniyet güçlerince yakalanarak Didim’e getirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yıldırım, sabah saatlerinde Didim Adliyesi’ne getirildi. Yıldırım, adliye çıkışında gazetecilerin eşini neden öldürdün sorusuna "aldattığı için" cevabını verirken, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

"AYGAN’IN CENAZESİ OSMANİYE’YE GÖNDERİLECEK”

İki çocuk annesi Sibel Aygan’ın cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nda olduğu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin annesine teslim edileceğini ve memleketi Osmaniye’ye gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA