Eski Danışmanından Akşener'e Sert Sözler: ‘Meral Hanım Saraya, Ben Davaya’
Meral Akşener'in eski danışmanı Murat İde, Akşener ile ilgili sitem dolu ifadeler kullandı. Daha önce Onur Erim'in Akşener'e ettiği bir hakarete yanıt vermesi nedeniyle kendisine dava açıldığını söyleyen İde, "Meral Hanım Saraya, ben davaya. Canım Türkiyem!" ifadelerini kullandı.
Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Murat İde, sosyal medya hesabından Akşener ile ilgili paylaşımda bulundu. İde, daha önce Akşener'e edilen bir hakarete yanıt verdiği için duruşmaya geldiğini söyledi.
Avukatı ile birlikte verdiği pozu paylaşan İde, şu ifadeleri kullandı:
"Sarayın ekrancısı Onur Erim, Meral Akşener'e ağır hakaret etmişti.. Ben de olması gerekeni yapıp yanıt verdim.. Günler günleri kovaladı; Meral hanım saraya, ben, Avukatım sevgili Ayşegül İlhan'la davaya :)) Canım Türkiyem!"
Sarayın ekrancısı Onur Erim, Meral Akşener'e ağır hakaret etmişti..— Murat ide (@Murat_ide) November 14, 2024
Ben de olması gerekeni yapıp yanıt verdim..
Günler günleri kovaladı;
Meral hanım saraya, ben, Avukatım sevgili Ayşegül İlhan'la davaya :))
Canım Türkiyem ! pic.twitter.com/JPdunZoKW8