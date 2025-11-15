Eski CHP'li Başkana 'Rüşvet' Soruşturmasında Gözaltı

Antalya'nın Serik ilçesinde eski CHP ilçe başkanı, 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Eski CHP'li Başkana 'Rüşvet' Soruşturmasında Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Serik'te iş insanı Ü.Ş., Antalya'daki bir kurumda işini yapma karşılığında eski CHP İlçe Başkanı Y.E.'nin kendisinden 400 bini peşin, 1 milyon lira rüşvet talep ettiği iddiasıyla adli makamlara başvurdu.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında dün, Ü.Ş.'nin seri numaraları alınan paraları Y.E.'ye teslim ettiği anda jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. Y.E. jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan Y.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Ziraat mühendisi Y.E.'nin 2018- 2020 yılları arasında CHP Serik ilçe başkanlığı görevi yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Binasına El Konulması TalebiCHP İstanbul İl Başkanlığı Binasına El Konulması TalebiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Antalya Serik
Son Güncelleme:
İzmir'de Adım Adım Felakete! Daha Önce Hiç Böylesi Görülmedi, Su Kesintileri Uzatıldı Daha Önce Hiç Böylesi Görülmedi, Su Kesintileri Uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Davamız Kıbrıs'ı Hiçbir Zaman Yalnız Bırakmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Mesajı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor Gıda Alarmı: Ortaköy'deki Facianın Ardından Uzman İsim Uyardı! Sokaktaki Bu 10 Yiyecek Öldürüyor
2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Geri Sayımda İlk Sinyal Geldi! Masadaki Zam Oranları Sızdı 2026 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Geri Sayımda İlk Sinyal Geldi! Masadaki Zam Oranları Sızdı
İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe İlk Bulgular Ortaya Çıktı! Ortaköy'deki Faciada Korkunç Şüphe
Zehirlenen Ailenin Fatih'te Kaldığı Otelde 2 Kişi Daha Hastaneye Kaldırıldı Zehirlenen Ailenin Kaldığı Otelde 2 Kişi Daha Hastaneye Kaldırıldı
Muazzez Abacı'nın Gerçek Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Kızı Bilinmeyenleri Anlattı! 'Hiç Aklımıza Gelmeyecek Şekilde...' Muazzez Abacı'nın Gerçek Ölüm Nedeni Ortaya Çıktı! Kızı Bilinmeyenleri Anlattı