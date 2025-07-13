Eski CHP Milletvekili Gürkut Acar Hayatını Kaybetti

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. Dönem Antalya Milletvekili ve eski Antalya Barosu Başkanı 76 yaşındaki Gürkut Acar, hayatını kaybetti.

Acar'ın vefatının ardından CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet değerlerine bağlılığı, hukuk mücadelesi ve topluma adanmış yaşamıyla iz bırakan önceki dönem Baro Başkanımız, önceki dönem CHP İl Başkanımız ve 24. Dönem Antalya Milletvekilimiz, Sayın Gürkut Acar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu her zaman saygı, sevgi ve minnetle anacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, hukuk camiasına ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gürkut Acar için bugün CHP Antalya İl Başkanlığı önünde ve Antalya Barosu'nda tören düzenlenecek.

Kaynak: İHA