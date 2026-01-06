Eski CHP ilçe Başkanı Ofisinde Ölü Bulundu

CHP’nin eski Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakçı, ofisinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Eski CHP ilçe Başkanı Ofisinde Ölü Bulundu
Zonguldak'ta CHP’nin önceki dönem Ereğli İlçe Başkanlarından ve eski Belediye Meclis Üyesi Sertan Ocakçı, Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki ofisinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, Ocakçı’dan uzun süre haber alamayan yakınları, Yalı Caddesi üzerindeki ofisine gitti. Ocakçı’yı hareketsiz halde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sertan Ocakçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ocakçı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

CHP Zonguldak
