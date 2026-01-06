Eski CHP ilçe Başkanı Ofisinde Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Zonguldak'ta CHP’nin önceki dönem Ereğli İlçe Başkanlarından ve eski Belediye Meclis Üyesi Sertan Ocakçı, Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki ofisinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, Ocakçı’dan uzun süre haber alamayan yakınları, Yalı Caddesi üzerindeki ofisine gitti. Ocakçı’yı hareketsiz halde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sertan Ocakçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ocakçı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA