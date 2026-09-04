Eski Çankaya Belediyesi Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı

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Ankara ve İstanbul siyasetini sarsan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yakın arkadaşı ve eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal, geçtiğimiz aylarda düzenlenen narkotik operasyonuyla Ankara'daki evinde gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Savcılığın talimatıyla şüpheliden alınan biyolojik örnekler üzerindeki detaylı laboratuvar incelemeleri tamamlandı.

SAÇ VE İDRAR ÖRNEKLERİ DELİL OLDU

Sadık Can Köksal’dan alınan idrar ve saç örneklerinin taramalarında, vücudunda kokain ve tehlikeli bir uyarıcı madde olan metamfetamin kalıntıları pozitif olarak saptandı.

Kaynak: Haber Merkezi