Eski Belediye Başkanına Suikastta 4 Gözaltı

Sakarya’da yaşayan Ferizli eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Yeni Mahalle’de bulunan evinden çıkıp 54 UB 554 plakalı Volkswagen marka aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kurşunun isabet ettiği Soğuk’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aracı tarlaya girdi.

Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soğuk’un hayatını kaybettiğini belirledi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Eski belediye başkanın öldürülmesine ilişkin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri hususa ilişkin olarak operasyonlarını başlattı. Ekipler, eski belediye başkanın öldürülmesine ilişkin olarak 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA