Eski Belediye Başkanı Hastaneye Kaldırıldı: Sağlık Bakanlığı Seferber Oldu

Eski belediye başkanı Aytaç Durak, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı da Durak için adeta seferber oldu.

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Eski Belediye Başkanı Hastaneye Kaldırıldı: Sağlık Bakanlığı Seferber Oldu

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, Pozantı’daki yayla evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Aytaç Durak'ın fenalaşması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese giden sağlık ekipleri, 86 yaşındaki Durak'ı ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Durak'ın tedavisine Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde devam edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Durak için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.

Pozantı İlçe Stadı'na inen ambulans helikopterle Balcalı Hastanesine sevk edilen Durak, acil servise alındı. Durak'a burada ÇÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Kekeç müdahalede bulundu. Durak'ın bilincinin açık olduğu ve vertigo şüphesiyle tedaviye alındığı bildirildi.

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