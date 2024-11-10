Eski Bakandan Ermenilerle İlgili Skandal Sözler: Babasının Katliam Anılarını Övünerek Anlattı

Eski Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan, caminin tekrar yapılmasının ardından yapılan açılış töreninde konuştu. Sağlam’ın konuşması kamuoyundan tepki çekti.

Sağlam burada yaptığı açıklamada, Ermenilerle ilgili skandal ifadelere imza attı. Babasıyla ilgili bir hikayeyi anlatan Sağlam, babasının kendisine dediklerini şöyle anlattı:

“Oğlum derdi, 8 sene harp ettin bilerek adam öldürmedin ama Kozan'da nasıl çoluğu çocuğu, kadını ateşe verip yaktılarsa, Ilıca'daki Ermenilerin de çıkarın çocuğunun, kadınının göbeğine göbeğine sıktın derdi. Böyle bir babanın evladıyız."

'GÖBEĞİNE GÖBEĞİNE SIKIN...'

Sağlam konuşmasının ilgili bölümünün tamamında şunları söyledi:

"Babamız Arabistan'da İngilizlere karşı harbedenlerden. Artık memlekete dönecekler, insanların ekinin biçerek aldıkları paralarla Türkiye'ye gelmeye çalışıyorlar. Şunu da söyleyeyim; bir gün silahlarıyla beraber hep beraber uyurken bir sabah uyanıyorlar ki Araplar silahlarını da çalmış. Türkiye'ye dönüyorlar.

Ermeniler Adana'nın Kozan ilçesini yakmış. Döndükleri zaman diyorlar ki; Kozan'ı nasıl yaktılarsa siz de Maraş'ın Ilıca'sında bir Ermeni köyü var siz de aynı şeyi yapacaksınız. Etrafına ot toplayıp Kozan'ı yakmışlar, bunlar da ot topluyorlar Ilıca'nın etrafını sarıyorlar ve ateşe veriyorlar. Oğlum derdi, 8 sene harp ettin bilerek adam öldürmedin ama Kozan'da nasıl çoluğu çocuğu, kadını ateşe verip yaktılarsa, Ilıca'daki Ermenilerin de çıkarın çocuğunun, kadınının göbeğine göbeğine sıktın derdi. Böyle bir babanın evladıyız."