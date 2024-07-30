Eski Bakan ve Oğulları Malı Götürmüş! İBB'nin AKP Döneminde Evler Özel İndirimle Kapış Kapış Gitti

Kadir Topbaş’ın istifasının ardından İBB Başkanlığı koltuğunda oturtulan AKP’li Mevlüt Uysal’ın döneminde, KİPTAŞ 5. Levent projesinin Güzeltepe etabından, AKP döneminde Millî Eğitim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Ömer Dinçer ile oğullarına da ucuza ev satıldığı ortaya çıktı.

YÜZDE 18 İNDİRİM

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; dönemin KİPTAŞ Yönetim Kurulu tarafından 'kampanya' adı altında özel indirimlerle AKP’li Ömer Dinçer ile oğlu Ahmet Enis Dinçer’e yaklaşık yüzde 18 oranında indirimle ev satıldı.

Eski Bakan Dinçer, KİPTAŞ’tan 27 Aralık 2018’de 1 milyon 255 bin TL değerinde daireyi 1 milyon 32 bin TL’ye aldı.

Oğlu Ahmet Enis Dinçer ise üç daire birden aldı. Aynı tarihte Ahmet Enis Dinçer, 1 milyon 201 bin TL değerinde iki daireyi 998 bin TL’ye, 1 milyon 219 bin TL değerindeki bir daireyi ise 1 milyon 13 bin TL’ye satın aldı.

Ömer Dinçer’in bir diğer oğlu Asım Dinçer ise 1 milyon 201 bin TL’lik daireyi 979 bin TL’ye aldı. Asım Dinçer’e yüzde 18,52 indirim yapıldı. Asım Dinçer aynı zamanda kamudan aldığı milyarlık ihaleler ile gündem olan Kalyon İnşaat’ın İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.