Eski Bakan Ömer Barutçu Hayatını Kaybetti

Eski bakan ve milletvekili Ömer Barutçu’nun hayatını kaybettiği bildirildi. Barutçu’nun bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Ankara’da tedavi görüyordu.

Eski İYİ Parti lideri Meral Akşener de sosyal medya hesabından Barutçu’nun hayatını kaybetmesine yönelik bir paylaşımda bulundu. Akşener, açıklamasında, “Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli devlet insanlarından, milletimize ve memleketimize yıllarca hizmet etmiş eski Devlet ve Ulaştırma Bakanımız, değerli büyüğüm Ömer Barutçu'yu kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim... Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli devlet insanlarından, milletimize ve memleketimize yıllarca hizmet etmiş eski Devlet ve Ulaştırma Bakanımız, değerli büyüğüm Ömer Barutçu'yu kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim...



Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar… — Meral Akşener (@meral_aksener) December 2, 2024

ÖMER BARUTÇU KİMDİR?

1942 yılında Trabzon Vakfıkebir'de hayata gelen Ömer Barutçu'nun baba adı Hüsnü, anne adı Ayşe. Evli ve 2 çocuk babası olan Barutçu, Fransızca'yı iyi biliyor.Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu,iktisatçı,siyasetçi, milletvekili olan Barutçu,DYP’den V. (XVI), XVIII., XIX., XX. (24.12.1995 – 18.04.1999) ve XXI. Dönem (18.04.1999 – 03.11.2002) Zonguldak Milletvekili,49., 51. ve 52. Hükümet döneminde Devlet Bakanlığı, 53. ve 54. Hükümet Ulaştırma Bakanlığı yaptı.Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Talebe Cemiyeti Başkanı, Türkiye Millî Talebe Federasyonu Başkanı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Kızılay Derneği Denetleme Kurulu Üyesi ve Genel Yönetim Kurulu Muhasibi, Türkiye Odalar Birliği İdarî İşler Daire Başkanı olarak görev yaptı.