Eski Bakan Hüseyin Çelik’ten Kayyım Tepkisi: 'Bu Haliyle Akla Ziyandır!'

AKP'nin kurucuları arasında yer alan, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, kayyım atamalarına tepki gösterdi. Çelik, "Kayyum işi, bu haliyle akla ziyandır. Başkan suçlu bulunsa bile Meclis’in seçeceği birinin başkan olmasına fırsat verilmelidir" dedi.

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Eski Bakan Hüseyin Çelik’ten Kayyım Tepkisi: 'Bu Haliyle Akla Ziyandır!'

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Esenyurt Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Halfeti Belediyesi’ne kayyım atamasını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

'BU HALİYLE AKLA ZİYAN'

"Makamı ne olursa olsun kimsenin suç işleme ve hesap vermeme ayrıcalığı elbette yoktur. Ancak hakkında kesin bir yargı kararı bulunmayan herkes masumdur.

Kayyum işi, bu haliyle akla ziyandır. Başkan suçlu bulunsa bile Meclis’in seçeceği birinin başkan olmasına fırsat verilmelidir."

Eski Bakan Hüseyin Çelik’ten Kayyım Tepkisi: 'Bu Haliyle Akla Ziyandır!' - Resim : 1

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