Eski Bakan, Erdoğan ile Fotoğraf Çektirme Yarışında Kendine Yer Bulamadı: O Anlara Tepki Yağdı!

AKP’nin 23. kuruluş yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın durma yarışına giren bakanlar kadraja takıldı. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, hatıra fotoğrafına girmek içi çaba gösterse de başarılı olamadı. O anlar sosyal medyada büyük ses getirdi.

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AKP’nin 23. kuruluş yıldönümü özel bir etkinlikle kutlandı. Etkinliğe eski ve yeni pek çok bakan da katıldı. Etkinlikte çekilen hatıra fotoğrafı ise ilginç anlara yol açtı.

Tüm partililerin sahneye çıkmasının ardından tek tek izin isteyerek kendisine fotoğraf karesinde yer arayan Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun çabası karşılık bulamadı.

Kimse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir yerde kendisine yer vermedi.

Ramazanoğlu’nun kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. O görüntüler “AKP’de herkes yerini koruma çabasında” şeklinde yorumlandı.

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