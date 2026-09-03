Eski Bakan Denizolgun Soruşturmasında Flaş Gelişme: Doktoru Gözaltına Alındı

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada, daha önce tanık olarak ifade veren doktoru N.D. yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Eski Bakan Denizolgun Soruşturmasında Flaş Gelişme: Doktoru Gözaltına Alındı
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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un 2016’daki ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce tanık sıfatıyla ifade veren Denizolgun’un doktoru N.D., yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.D.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunda soruşturmayı yürüten savcıya çıkarılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Eylül 2016’da hayatını kaybeden Arif Ahmet Denizolgun’un ölümü ve sonrasında gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Başsavcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında Denizolgun’un gerçek ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığını açıklamıştı.

Kararın ardından Başsavcıvekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri 19 Ağustos’ta Denizolgun’un mezarına gitmişti. Görevliler tarafından açılan mezardan Denizolgun’un cesedine ait parçalar alınarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürülmüş, işlemlerin tamamlanmasının ardından örnekler yeniden mezara konulmuştu.

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