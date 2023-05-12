Eski belediye başkanının şantaj davası: Fuhşa teşvik iddiası

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, 15 yıl belediye başkanı olarak görev yapan Lokman Çağırıcı, geçen yıl sürpriz bir kararla istifa ettiğini duyurdu. Çağırıcı, istifa kararının gerisinde yaşadığı sağlık sorunlarının olduğunu kaydetti.

‘10 MİLYON DOLAR İSTEDİLER’ İDDİASI

Ancak istifa kararının gerisinde, anılan kararı almadan birkaç gün önce yaptığı bir şikâyet başvurusunun olduğu ortaya çıktı. Çağırıcı, savcılık başvurusunda cinsel içerikli görüntüsü ile şantaja maruz kaldığını anlattı. Çağırıcı, anılan görüntü nedeni ile kendisinden 10 milyon dolar talep edildiğini anlattı.

Çağırıcı’nın şüpheli olarak bildirdiği kişiler olan Zeynep H. (31) ile Ahmet M.’nin (52) adreslerine gece yarısı operasyon yapıldı. Bu kişilere ait dijital materyallere el konuldu.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, yürütülen soruşturma sonrası H. ile M. hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘şantaj’ suçlaması ile dava açıldı. Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, her ne kadar eski belediye başkanı Lokman Çağırıcı ile ifadelere göre, 30 yıllık arkadaşı Hayri Doğan, dosyada şikâyetçi olarak yer alsalar da sanık avukatlarının, bu kişilere yönelttiği sorular ile dava dosyasına sunulan bir dilekçe dikkat çekici.

ÇAĞIRICI’NIN İFADESİNİ DURUŞMADA OKUDU

Ahmet M.’nin avukatı duruşmada, Çağırıcı’nın soruşturma aşamasında verdiği ifadeye işaret ederek mahkeme başkanına yönelik şunları kaydetti. “Müşteki Lokman ifadesinde, ‘Zeynep ve kız arkadaşı ofisin başka bir odasına geçtiler. Sonrasında Zeynep bana seslendi. Bunun üzerine ben de odaya geçtiğimde Zeynep’in çıplak, kız arkadaşının ise yarı çıplak olduğunu gördüm. Şoka girip ne olduğunu anlamaya çalıştım. Sonra gayri ihtiyari kendimi bayanların yanında buldum’ demiştir. Müştekinin, bu kişilerle daha önceden ilişkisi var mıdır yok mudur? diye sorulsun.”

Çağırıcı ve Doğan’ın avukatı ise, bu talebe, “İsnat edilen suç ortadadır. Sorulan soruların dava ile ilgisi yok. Müvekkillerim tarafından bu sorular cevaplandırılmayacak” karşılığı verdi.

Duruşma savcısının mütalaasını açıkladığı davada, yargılamanın seyrini değiştirecek dilekçe ise sanık Zeynep H.’nin avukatı tarafından dosyaya sunuldu. Tek sayfadan oluşan 6 Mart tarihli dilekçe, yargılamanın genişletilmesi talep edildi. Dilekçede, 4 tanığın da duruşmada dinletileceği kaydedildi.

Dilekçede özetle şu değerlendirme yer aldı: “Müvekkil ile müştekiler arasındaki ilişki alışılmış toplum değerlerinin dışında. Şikâyetçiler, kamu gücünü kullanarak kendilerine Alamut cennetleri yaratmış. Kurdukları düzenle, ihtiyaçlı olan genç kız ve kadınları ağlarına düşürmüş. Bu kişilere iş ve gelecek vaat ederek fantezileri için kullanmışlar.”

‘BAŞKAN CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜSÜNÜ GÖNDERDİ’

Çağırıcı ve Doğan’ın, Zeynep H. ile olan ilişkilerine dair 4 görgü tanığı genç kadının da bulunduğu belirtilen dilekçede “Bu kadınlarla ilişkileri de aynı boyutta” denildi.

Dinletilmek istenen 4 kişinin tanıklık yapacakları konu başlıkları ise özetle şöyle sıralandı:

*İlişki esnasında görüntü çeken sadece müvekkil olmamış. Şikâyetçiler de görüntü kaydı yapmış.

*Tanıklar, Lokman Çağrıcı’nın, uygusuz görüntülerini kendilerine gönderdiğini anlatacak.

*Çağırıcı ve Doğan’ın, “Zeynep’i susturmamız gerekir” yönündeki beyanlarına dair bilgi verecek.

*Tanıklar, şikâyetçilerin ekonomik çıkar ilişkisi içinde olduklarına dair bilgi verecek.

*Müştekiler, müvekkil ve diğer genç kadınları fuhşa teşvik etmiş. Tanıklar bu konuda bilgi verecek.

*Tanıklar, müştekilerin kamu kaynaklarına karşı zimmet ve rüşvet aldıklarına dair bilgi verecek.

SAVCI ŞANTAJDAN CEZA İSTEDİ

Öte yandan duruşma savcısı yapılan son duruşmada mütalaasını açıkladı. Savcı, iki sanığın, Çağırıcı’ya yönelik şantaj suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, iki sanık hakkında ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçuna ilişkin tarafların uzlaştığını, anılan suçtan ceza verilmesine yer olmadığına işaret edildi. Davanın bir sonraki duruşması önümüzdeki günlerde yapılacak.