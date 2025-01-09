Eski AKP'li Milletvekili Ahmet İyimaya Hayatını Kaybetti

TBMM'de Anayasa Komisyonu ile Adalet Komisyonu'nda başkan olan ve 20, 21. Dönem Amasya; 23., 24.ve 25. Dönem Ankara Milletvekilliği yapan Ahmet İyimaya 75 yaşında hayatını kaybetti.

Ahmet İyimaya, yarın (10 Ocak Cuma) Ankara’da öğlen namazına müteakip toprağa verilecek.

AHMET İYİMAYA KİMDİR?

Ahmet İyimaya, 22 Kasım 1950 tarihinde Amasya’nın Yuvaköy köyünde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilik derecesiyle bitirdi.

Sonraki yıllarda Ankara Barosunda uzun yıllar boyunca serbest avukatlık yapan İyimaya, Türk Hukuk Kurumu Bilim Kurulu, TEMA Vakfı kurucu danışma Kurulu üyeliklerinde yer aldı.

Sorumluluk ve Siyaset Hukuku alanlarında kitap ve makaleleri bulunan İyimaya 2010 yılında Londra/ Türk-İngiliz Hukukçuları Derneği’nin “Yılın Hukukçusu” ödülünü aldı.

Evli ve üç çocuk babası olan Ahmet İyimaya, 20 ve 21. dönemde Amasya Milletvekili, 23, 24 ve 26’ncı dönemde ise Ankara Milletvekilliği yaptı. 20. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı, görevi yaptı. Son olarak TBMM’de Adalet Komisyonu Başkanlığı görevi devam ederken 9 Ocak 2025 Perşembe günü hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Merkezi