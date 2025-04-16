Eski AKP'li Belediye Başkanı'nın Acı Günü: Babası Hayatını Kaybetti

Eski AKP'li Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı acı bir ölüm haberiyle sarsıldı. Hasan Avcı'nın babası Hacı İbrahim Avcı hayatını kaybetti.

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Eski AKP'li Belediye Başkanı'nın Acı Günü: Babası Hayatını Kaybetti

Altıeylül Belediyesi eski başkanı Hasan Avcı'nın babası Hacı İbrahim Avcı (76 yaşında) evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Hacı İbrahim Avcı perşembe günü Dursunbey Çarşı camisinde kılınacak cenaze namazı sonra toprağa verilecek. Hasan Avcı yayımladığı sosyal medya mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Babamız, canımız Hacı İbrahim Avcı’yı kaybettik. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri babamıza layık evlatlar olarak yaşamayı nasip eylesin. Cenazemiz yarın öğlen namazına müteakip Dursunbey Çarşı Camiinden kaldırılacaktır."

Kaynak: İHA

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