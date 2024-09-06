Eski AKP'li Bakan Mustafa Varank, Bursaspor’un Deplasman Sponsoru Oldu

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursaspor'a sponsor oldu. Bursaspor Kulübü, 7 Eylül Cumartesi günü Düzcespor’la oynanacak sezonun ilk maçının deplasman sponsorluğunu, 3 milletvekili maaşını vererek Varank’ın üstlendiğini duyurdu.

Eski AKP'li Bakan Mustafa Varank, Bursaspor’un Deplasman Sponsoru Oldu

Konuyla ilgili yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın 3 milletvekili maaşını da kulübe bağışladığı hatırlatılarak teşekkür mesajında bulunuldu. Yapılan paylaşımda, “İlk deplasmanımız olan Düzcespor maçının sponsoru Sn. Bakanımız Mustafa Varank olmuştur. İlk günden itibaren verdikleri desteklerle kulübümüzü yalnız bırakmayan, daha önce de 3 maaşını kulübümüze bağışlayan Bakanımıza, teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

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