Eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'e Silahlı Saldırı

Eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Datça’da silahlı saldırıya uğradı. Bacağından yaralanan Laçin’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AK Parti Muğla önceki dönem İl Başkanı Haluk Laçin, Muğla Datça’da ofisinin bulunduğu sokakta silahlı saldırıya uğradı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Saldırı sonucu bacağından yaralanan Laçin’e ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Laçin, daha sonra Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Laçin’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şüpheli, saldırıda kullandığı silahla birlikte emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

