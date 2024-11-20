Eşinin Hastalığına Çare Ararken Başladı, Şimdi Taleplere Yetişemiyor: Kilosunu 500 Liradan Satıyor
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki İdris Bilici, eşinin sağlık sorunlarına çözüm ararken keşfettiği aronya meyvesi sayesinde büyük bir başarıya imza attı. Kolesterol rahatsızlığına iyi geleceğini düşündüğü bu şifalı meyveyi üretmeye başlayan Bilici, taleplere yetişmekte zorlanıyor. Organik olarak yetiştirdiği aronyanın kilogramı bu yıl 500 TL'den alıcı buluyor.
Kaynak: İHA
Eşinin kolesterol rahatsızlığı için araştırmalar yaparken aronya meyvesinin faydalarını öğrenen İdris Bilici, bu meyveyi yetiştirmeye karar verdi. İlk olarak bir dönümlük arazide üretime başlayan Bilici, aldığı hibe desteğiyle bahçesini genişletti.
Bağışıklığı güçlendirme, kolesterolü düşürme, kan akışını iyileştirme ve sindirim sistemini düzenleme gibi pek çok sağlık faydası bulunan aronya, kısa sürede çevresinde ilgi görmeye başladı.
"SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ"
Aronyayı yetiştirme hikayesini anlatan Bilici, “Eşimin kolesterolüne iyi gelir diye başladım. İlk hasattan elde ettiğim meyveleri dostlarıma gönderdim. Şimdi siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz. Bu yıl aronyalar olgunlaştı, hasadına başladık” dedi.
Bilici, aronyanın yalnızca kolesterol değil, kanser, şeker ve tansiyon gibi hastalıklara karşı da faydalı olduğunu belirtti. "Sakarya’da aronya pek bilinmiyor ama Yalova, Bursa ve Düzce gibi çevre illerde üretim yapıldığını biliyorum. Aronya, ilaç sanayinde de kullanılan bir meyve. Fındığa alternatif olabileceği söyleniyor. Aç karnına 30 gram yerseniz, gece çok rahat uyuyorsunuz" ifadelerini kullandı.
TAMAMEN ORGANİK ÜRETİM
Bilici, aronyayı tamamen organik yöntemlerle yetiştirdiğini vurgulayarak, “Hiçbir kimyasal gübre kullanmıyorum. Sadece hayvan gübresi ile doğal yöntemlerle ürettim. Bu yıl kilogramını 500 TL’den satıyoruz” dedi.
Aronya, sağlığa faydaları ve organik üretim yöntemiyle hem bölge halkının hem de sağlıklı yaşam tutkunlarının dikkatini çekiyor.