Eşinin Hastalığına Çare Ararken Başladı, Şimdi Taleplere Yetişemiyor: Kilosunu 500 Liradan Satıyor

Bilici, aronyanın yalnızca kolesterol değil, kanser, şeker ve tansiyon gibi hastalıklara karşı da faydalı olduğunu belirtti. "Sakarya’da aronya pek bilinmiyor ama Yalova, Bursa ve Düzce gibi çevre illerde üretim yapıldığını biliyorum. Aronya, ilaç sanayinde de kullanılan bir meyve. Fındığa alternatif olabileceği söyleniyor. Aç karnına 30 gram yerseniz, gece çok rahat uyuyorsunuz" ifadelerini kullandı.