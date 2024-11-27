Eşini Yakarak Öldüren Cani Erkek Hakim Karşısına Çıktı: Üvey Oğlunun İfadeleri Kan Dondurdu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde eşi Hanife Yılmaz'ı (36) benzinle yakarak öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Hasan Bulut'un (45) yargılanmasına başlandı. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, tutuklu yargılanan Hasan Bulut'un savunması ile başladı.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

İlk ifadesinde olay yerinde olmadığını ve markete gittiğini söyleyen Bulut'un çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Bulut, "Ben markete gitmedim, böyle bir şey söylemedim, olay yerindeydim, kendimde de değildim" dedi. Tanıkların Hasan Bulut'un yangına müdahale etmediği, hareketsiz durduğunu söylemelerine cevap veren Bulut, "Eşimi yanarken görünce kalakaldım" dedi.

ÖLEN KADINI SUÇLADI

Bulut, "Eşim alkol kullanıyordu. Son zamanlarda eşimin psikolojisi bozuldu. Alkollü olduğu zamanlar kendisini kaybederdi. Olay günü Bodrum Mumcular'dan gelmiştim. Eşim yine alkollüydü. Kıskançlık krizine girmiş. Geç kaldım diye bağırdı. Eşim kendisini ateşe verdi. Çocuklar içerideydi. Eşim gözümün önünde yanıyordu. Donakaldım. Komşular ambulansı aradı. Ambulansla hastaneye gittik" dedi. Bulut son olarak benzini ateşleyen çakmağı görmediğini söyledi.

'ANNEM YANARKEN GÜLÜYORDU'

Hanife Yılmaz'ın oğlu Halil A. ise, "Ben Milas'ta çalışıyordum. Bir haftalığına Muğla'ya geldim. Hasan Mumcular'dan döndü. Hasan ile annem tartışıyorlardı. Hasan 'Sizden bıktım cezaevine girsem de sizden kurulsam' dedi. Annemle tartıştılar. Dışarı çıktılar. Ben mutfaktan tuvalete giderken, 'Seni de evi de yakarım' dediğini duydum. Tuvaletten çıktım. Annemi alevler içinde gördüm, yanıyordu. Ne yapacağımı şaşırdım, hortumla söndürmeye çalıştım. Hasan ellerini kollarını bağlayarak gülüyordu. Benzin şişesi Hasan'ın ayağının dibindeydi. Çakmağı attığını gördüm. Kardeşim kavanoza su doldurmuş. Sonra komşular geldi. Bizi tehdit etti. Annenize yaptığımı size de yaparım' dedi bize" ifadelerini kullandı.

Hasan Bulut'un tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma 22 Ocak tarihine ertelendi.

Kaynak: İHA