Giderek tırmanan kadına şiddetin son adresi Şanlıurfa oldu... Halime Bertan isimli kadın tarlaya uçan bir otomobilin içinde baygın halde bulundu. Halime Bertan'ın kaldırıldığı hastanede, evli olduğu Mehmet Bertan tarafından tekme, tokat ve sopayla darbedildiği ortaya çıktı. Mehmet Bertan'ın, eşinin öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla otomobile bindirip, aracı tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı belirlendi.

Eşini Öldüresiye Darbetti, Gerçek Hastanede Ortaya Çıktı! Öldüğünü Düşününce Kaza Süsü Verdi
Dehşete düşüren olay, geçen pazar günü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Arıcan Mahallesi’nde meydana geldi.

Akşam saatlerinde bir otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta Halime Bertan’ı baygın buldu. Bertan’ın vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi. Aracın sürücüsü Mehmet Bertan’ın ise olayda yara almadığı belirlendi.

GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Halime Bertan ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Halime Bertan’ın yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, olayın seyrini yeniden değerlendirdi.

DARBEDİP, ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞ

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada Mehmet Bertan’ın çıkan tartışmada eşini tekme, tokat ve sopayla darbettiği belirlendi. Bertan’ın, eşinin öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla otomobile bindirip kırsal yola götürdüğü ve aracı tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarma Mehmet Bertan’ı gözaltına aldı.

Halime Bertan’ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

