Eşini Katleden Erkeğe Haksız Tahrik İndirimi

Ankara Sincan'da 10 Haziran'da meydana gelen olayda Mensur Polat, anlaşmalı olarak boşanma aşamasında olduğu eşi Lale Polat ile eşya paylaşımı konusunu konuşmak üzere evine gitti. Çıkan tartışmada Mensur Polat, eşine makas saplayıp, boğazını sıkarak öldürdü. Lale Polat'ın vücudunda 13 makas yarası olduğu belirlendi. Olayın ardından evdeki eşyaları kamyonete yükleyip, kaçan Mensur Polat, polis tarafından yakalandı. Tutuklanan Mensur Polat hakkında 'Eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

'BOĞAZINI SADECE BİR SEFER SIKTIM'

Ankara Batı 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanık Mensur Polat, ölen Lale Polat’ın annesi Zühre Yayla ve avukatlar katıldı. Sanık Mensur Polat savunmasında, Lale Polat ile eşyaları paylaşma konusunda anlaşmaya çalıştıklarını söyleyerek, "O önce boğazımdan makasla yaraladı. Gözüm döndü ve elindeki makası alarak rastgele saplamaya başladım. Olaydan sonra 112’yi arayıp, kalp krizi geçirdiğini söyledim. Evliliğimizde eşimin başka erkeklerle görüştüğünü öğrendim. Olay günü de bana 'Sen erkeklik yapamıyorsun, başkasını seviyorum' dedi. Ben de bir anlık sinirle bu olayı gerçekleştirdim" dedi. Sanık, "Yaraladıktan sonra Lale'nin boğazını sıktın mı" sorusuna, "Sadece bir sefer sıktım; ama o zaman da yaşıyordu" diye cevap verdi.

'EN AĞIR CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'

Lale Polat'ın annesi Zühre Yayla ise "Kızım boşanma kararı aldı. Sanık daha önce de kızımı yastıkla boğmaya çalışmıştı, tehdit mesajları da gönderiyordu. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Duruşmada Lale Polat'ın yaklaşık 1 yıl önce TikTok uygulamasından tanıştığı Y.T. de tanık olarak dinlendi. Y.T., Lale Polat ile arkadaş olduklarını belirterek "Sevgili değildik, sadece arkadaş olarak konuşuyorduk. Olayla ilgili bir bilgim yok. Öldüğünü duyduğumda şoka girdim" diye konuştu.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Savcı, mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını isterken, müşteki avukatı Nur Banu Satılmış, eylemin canavarca hisle gerçekleştirildiğini belirterek, sanığın haksız tahrik indirimi için ölen Lale Polat hakkında iddialarda bulunduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Mensur Polat'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, daha sonra eylemini 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 24 yıl hapis cezasına düşürdü.

Kaynak: DHA