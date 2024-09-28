Eşine ve Çocuklarına Dehşeti Yaşattı! Oturdukları Evi Benzinle Ateşe Verdi

Antalya'da Ramazan K. isimli bir erkek, eşinin ve çocuklarının içeride olduğu sırada evi benzinle ateşe verdi. Oğlunun kendisini fark etmesiyle bidonu ve çakmağı bırakan şüpheli kaçtı.

Eşine ve Çocuklarına Dehşeti Yaşattı! Oturdukları Evi Benzinle Ateşe Verdi

Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi 2303 Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında dün saat 21.00 sıralarında; bir erkek, eşine ve çocuklarına dehşet dolu anlar yaşattı.

Eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ikamete gelen Ramazan K., elindeki benzin bidonu ve çakmakla, apartmanın bahçesine yöneldi. Apartmanın bahçesinden ikametin balkonuna doğru giden Ramazan K.'yi, o sırada evin salonunda bulunan oğlu fark etti. Oğlunun kendisini fark edip, terlik atmasıyla panik yapan Ramazan K., elindeki benzin bidonu ve çakmağı bırakarak uzaklaştı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, eşi ile sorunlar yaşadığı belirtilen Ramazan K.'nin balkonda bıraktığı benzin bidonu ile çakmakta inceleme yaptı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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