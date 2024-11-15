Eşine Bunu Yapanlar Yandı! Boşanma Sebebi Sayıldı

Ankara’da iş insanı Murat B., eşi Türkan B.’ye 2 yıl evli kaldıktan sonra boşanma davası açtı. Eşinin kendisine büyü yaptırdığını iddia eden Murat B., boşanma sebebi olarak mahkemeye eşinin evde su ve elektrik kullanımını kısıtladığını, kombiyi çalıştırmadığı, sinemaya gittiklerinde evden yiyecek götürdüğü, restoranda garsona ödediği bahşişi geri aldığını sundu.

Türkan B. suçlamaları kabul etmezken, mahkeme genç kadının cimri olduğu kanaatine vararak, ağır kusurlu buldu.

Mahkeme çiftin boşanmasına hüküm kılarken, Yargıtay da davalı kadının aşırı cimri davranarak eşine ekonomik şiddet uyguladığı ve büyü yaptırarak evliliği çekilmez hale soktuğuna dikkat çekerek kararı onadı.

“EVLENDİKTEN BİR SÜRE SONRA CİMRİLİK ÇIKTI”

Evlilik boyunca eşinden psikolojik şiddet gördüğünü belirten Murat B., “Evlendikten bir süre sonra cimrilik çıktı. Bu beni rahatsız etmeye başladı. Bıraktığım bahşişleri toplamaya başladı masadan. Evde yaşanılacak artık bir ısı sıcaklığına ulaşmamaya başladık. Kombiyi, elektrikleri kapatıyordu. Bunun haricinde bir sinemaya giderdiniz, cebinden yiyecek çıkartırdı. Oradan alışveriş yaptırtmazdı. Bunun haricinde bir de bir büyü olayı falan vardı. Yastığımın içerisinde bir sürü bir şeyler bulmaya başladım saçma sapan. Ben bu tarz şeylere inanan bir insan değilim; ama araştırdığımda öğrendik ki işte böyle bir şeyler büyümüş” dedi.

Kaynak: DHA