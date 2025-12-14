'Eşime Neden Baktın' Deyince Öldürüldü! Katil Suç Makinesi Çıktı

Zonguldak'ta Cem Çakı isimli şahıs, kendisine 'Eşime neden baktın' diyen 28 yaşındaki Murat Yangun'u bıçaklayarak öldürdü, araya girmek isteyen tekel bayi işletmecisi H.G.'yi de yaraladı. Polise teslim olan Cem Çakı'nın 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi’nde bir tekel büfenin önünde dn akşam bir cinayet meydana geldi. Cem Çakı (51) ile kendisine "Eşime neden baktın" diyen Murat Yangun (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yangun, alışveriş için tekel bayisine yöneldiğinde Cem Çakı cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Çakı, önce Murat Yangun’u ardından da araya girmek isteyen tekel bayinin işletmecisi H.G.'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs ve boynundan yaralanan Yangun ile kolundan yaralanan H.G. hastaneye kaldırıldı. Cem Çakı ise olay yerine gelen ekiplere teslim oldu. Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. H.G.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

8 AYRI SUÇ KAYDI VARMIŞ

8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Cem Çakı, polise kimsenin eşine bakmadığını, Murat Yangun'un kendisine yumruk attığı için bıçakladığını ve ayırmaya gelen tekel bayi işletmecisini de yaraladığını söyledi. Yangun'un ağustos ayında evlendiği öğrenilirken, acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cem Çakı, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi, ardından tutuklandı.

