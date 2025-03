Eşi Tarafından Canice Katledilmişti... Sevda Hemşirenin Tabutu Kadınların Omzunda! Ailesinin Feryadı Yürek Dağladı

Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak’taki bir apartmanda, dün saat 21.30 sıralarında bir kadın daha katledildi. İddiaya göre maddi problemler nedeniyle tartışan çiftten Halit Can Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü Sevcan Demir Sakman’a satırla saldırdı. Bağrışma ve gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Kontrolde Sakman’ın yaşamını yitirdiği belirledi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ardından da satırı, boğazının üzerine bıraktığı belirlendi. İncelemenin ardından Sevcan Demir Sakman'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Halit Can Sakman, evde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu. Boynunda kesik olan Sakman, Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

CİNAYETİN ARDINDAN ARKADAŞINI GÖRÜNTÜLÜ ARAMIŞ

Polis ekipleri, Halit Can Sakman'ın arkadaşı H.E.'nin bilgisine başvurdu. H.E., Sakman'ın olay sonrası kendisini görüntülü aradığını, eşini öldürdüğünü, kendisinin de yaralandığını söylediğini ifade etti. H.E., kameradan gördüğü kadarıyla yerlerde kan olduğunu, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi verdiğini söyledi.

ANNESİNİN FERYADI YÜREK YAKTI

Sevcan Demir Sakman'ın Mersin’in Silifke ilçesinde yaşayan annesi Havva Ünay, olayı haber alıp, yakınlarıyla birlikte Antalya’ya geldi. Sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu önünde büyük üzüntü yaşadığı görülen Ünay, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu" diye feryat etti.

‘ABLAM’ DİYE FERYAT EDEN KARDEŞİNİ BABASI TESELLİ ETTİ

İşlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Sevcan Demir Sakman'ın cenazesi, memleketi Hatay’ın İskenderun ilçesine getirildi. İskenderun Cemevi’nde Sakman için tören düzenlendi. Törene, annesi Havva Ünay, babası Günay Demir, kardeşi Ekin Demir, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenazede kızının tabutuna sarılan Günay Demir, “Kestiler kızımı” diyerek gözyaşı döktü. Tabutu öpüp ağlayan kardeşi Ekin ise “Ablam” diye feryat etti. Ekin’i babası yüzünü okşayarak teselli etmeye çalıştı.

TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

Kılınan namazın ardından Sakman’ın tabutunu kadınlar taşıdı. Sakman’ın cenazesi Çankaya Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA