Eşi Sokak Ortasında Öldürmüştü: Senem'in Tabutunu Kadınlar Taşıdı
Muğla'da eşi tarafından öldürülen Senem'in cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi tabutun etrafını çevreleyen kadınlar, erkekleri yaklaştırmadı. Cenaze namazının ardından da tabutu omuzlayan kadınlar, Senem'in naaşını cenaze aracına kadar taşıdı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren erkek tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Muhittin Kıvrık (43) sağlık kontrolünün ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "Kesici aletle kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
Muhittin Kıvrık ilk ifadesinde cinayeti kıskançlık sebebiyle işlediğini öne sürdüğü öğrenildi.
TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI
Öldürülen Senem Kıvrık'ın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Senem'in cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazı öncesi tabutun etrafını çevreleyen kadınlar, erkekleri yaklaştırmadı. Cenaze namazının ardından da tabutu omuzlayan kadınlar, Senem'in naaşını cenaze aracına kadar taşıdı.
NE OLMUŞTU?
Orhaniye Mahallesi'nde, Muhittin Kıvrık, dün sabah saatlerinde park halindeki otomobilde, 2 çocuk annesi eşi Senem'i karnından bıçaklayıp olay yerinden kaçmış, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Olay yerinden kaçan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince İkizce Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanmıştı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'ndeki ambulans şoförlüğü görevinden 15 gün önce ayrılan Muhittin Kıvrık hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilmişti.
Kaynak: AA