Esenyurt'ta Yangın Paniği, Kültür Evinde Büyük Hasar Meydana Geldi
İstanbul Esenyurt’ta Samsun Kültür Evi'nde çıkan yangın büyük panik yarattı. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınırken, büyük çapta hasar meydana geldiği bildirildi.
Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bulunan Samsun Kültür Evi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın herkesi korkuttu.
Rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı dernekte büyük çapta hasar meydana geldiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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