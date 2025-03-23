Esenyurt'ta Yangın Paniği, Kültür Evinde Büyük Hasar Meydana Geldi

İstanbul Esenyurt’ta Samsun Kültür Evi'nde çıkan yangın büyük panik yarattı. Yangın kısa süre sonra kontrol altına alınırken, büyük çapta hasar meydana geldiği bildirildi.

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Esenyurt'ta Yangın Paniği, Kültür Evinde Büyük Hasar Meydana Geldi

Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bulunan Samsun Kültür Evi'nde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın herkesi korkuttu.

Esenyurt'ta Yangın Paniği, Kültür Evinde Büyük Hasar Meydana Geldi - Resim : 1

Rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüyen yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı dernekte büyük çapta hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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