Esenyurt'ta Uyuşturucu Baskınında Yakalanan 3 Şahıs Tutuklandı

Esenyurt'ta, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'ta Uyuşturucu Baskınında Yakalanan 3 Şahıs Tutuklandı

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif Mahallesi 1825. Sokak'ta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, belirlediği adrese yaptığı operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

İkamette yapılan aramada 869 gram uyuşturucu madde, 40 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 6 cep telefonu ve çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: İHA

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