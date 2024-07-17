Esenyurt'ta Restorana Silahlı Saldırı! Yoldan Geçerken Vurulan Kişi Öldü

Esenyurt'ta bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında yoldan geçen kişi hayatını kaybetti.

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Esenyurt'ta Restorana Silahlı Saldırı! Yoldan Geçerken Vurulan Kişi Öldü

Esenyurt'ta Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bir restorana, saat 22.00 sıralarında motosikletle gelen kimliği belirlenemeyen maskeli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

YOLDAN GEÇERKEN VURULDU

Motosikletli saldırganlar restorana ve çevreye defalarca ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Silahlı saldırı sırasında çevrede bulunan ve yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri yaşanan olay sonrası güvenlik şeridiyle restoran ve çevresini kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda restorana ve park halindeki iki araca kurşunların isabet ettiği belirlendi.

Polis, saldırıyı gerçekleştirerek olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

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