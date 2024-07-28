Esenyurt'ta Pompalı Tüfekli Çatışma! 'Ne Bakıyorsun' Deyince Mermi Yağdırdılar

Esenyurt'ta hasımlarıyla yolda karşılaşan grup, “ne dik dik bakıyorsun?” deyince ortalığı birbirine kattı. Araçtan pompalı tüfekleri alan grup karşı tarafa mermi yağdırdı.

Esenyurt'ta Pompalı Tüfekli Çatışma! 'Ne Bakıyorsun' Deyince Mermi Yağdırdılar

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Orman Caddesi'nde dün gece 03.30 sıralarında ortalık savaş alanına döndü.

'NE BAKIYORSUN' DEYİNCE KURŞUN YAĞDIRDILAR

İddiaya göre, araçla gelen grup cadde ortasında aralarında husumet olan şahıslarla karşılaştı. Yolda yürüyen arkadaş grubu, araç içindekilere “Ne dik dik bakıyorsunuz” deyince tartışma başladı. Daha sonra küfürleşmeye giden olayda taraflar silahlarına davrandı. Pompalı tüfeklerini araçtan çıkartan grup, diğer tarafa ateş etmeye başladı. Karşı tarafta kaçarken silahla gruba karşılık verdi. İki grup arasında yaşanan çatışma sonrası taraflar kaçarak uzaklaştı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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