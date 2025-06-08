Esenyurt'ta Öğrenci Yurdunda Korkutan Olay! Tamamen Yandı

Esenyurt'ta erkek öğrenci yurdunun bahçesinde bulunan kulübe yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Esenyurt'ta Öğrenci Yurdunda Korkutan Olay! Tamamen Yandı
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Esenyurt'ta özel erkek öğrenci yurdunun bahçesindeki kulübe, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Battalgazi Mahallesi 309. Sokak'taki özel erkek öğrenci yurdunun bahçesinde oturma alanı olarak kullanılan kulübede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis sokak girişine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kulübe kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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