Esenyurt'ta Metal Fabrikasında Yangın

İstanbul Esenyurt'ta bir metal fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar oluştu.

Son Güncelleme:
Esenyurt'ta Metal Fabrikasında Yangın

İstanbul Esenyurt'ta Osmangazi Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki çatal ve bıçak üretilen fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrikanın giriş kısmındaki makinelerin olduğu alanda başlayan ve kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmalarına çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de katıldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Akraba Kavgasında Kan Aktı: 5 Yaralı Akraba Kavgasında Kan Aktı
Kuruluş Osman Dizisinde Değişiklik! Anlaşma Duyuruldu Kuruluş Osman Dizisinde Değişiklik! Anlaşma Duyuruldu
Doğal Şifa Kaynağı, Her Hastalığa İyi Geliyor: Kilosu 125 Liraya Satılıyor Doğal Şifa Kaynağı, Her Hastalığa İyi Geliyor: Kilosu 125 Liraya Satılıyor
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı: Sarı ve Turuncu Kod Verildi Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı