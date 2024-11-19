Esenyurt'ta Korkutan Yangın! Tekstil Atölyesi Alev Alev Yandı: 2 Kişi Ağır Yaralı

İstanbul Esenyurt'ta Namık Kemal Mahallesi'nde 5 katlı binanın zemin katındaki tekstil atölyesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Başakşehir ilçelerinden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının üst kata sirayet etmesi sonucu dumandan etkilenen 2 kişi ağır yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılardan birine dakikalarca kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

5 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri, yangının çıktığı binanın bitişiğinde bulunan 5 binadaki vatandaşları da tahliye etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA