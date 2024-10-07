Esenyurt'ta Kız Çocuklarını Taciz Eden Sapık Yakalandı

Esenyurt'ta bir sapık, kız çocuklarını taciz etti. Ailelerin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kimlik bilgileri tespit edilen tacizci yakalandı.

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İstanbul Esenyurt'ta 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında evlerinin önünde 6 yaşındaki kardeşiyle oynayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, bir şahıs tarafından fiziksel tacize uğradı. Şahsın bu olayın ardından aynı mahallede 2 küçük kızı daha taciz ettiği öğrenildi.

Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda Kimlik bilgileri tespit edilen H.M. isimli şahıs Fatih Mahallesinde bulunan ikamet adresinde 06.10.2024 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan hakkında yürütülen işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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