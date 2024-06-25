Esenyurt'ta kadın cinayeti: Vücudunda darp izleri olan kadın cesedi bulundu!

Esenyurt'ta ağaçlık alanda vücudunda darp izleri olan kadın cesedi bulundu.

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Esenyurt'ta kadın cinayeti: Vücudunda darp izleri olan kadın cesedi bulundu!

İstanbul Esenyurt Süleymaniye mahallesi ağaçlık alanda bir kişi kadın cesedi gördü. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, sağlık ekipleri kadının vücudunda darp izlerine rastladı. Ağaçlık alanda olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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