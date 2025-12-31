Esenyurt’ta Kabus! Yapı Malzemeleri Fabrikası Alevlere Teslim

Esenyurt'ta yapı malzemeleri üretilen bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sararken, zaman zaman patlamalar meydana geldi. İtfaiyenin söndürme çalışmaları 7 saattir sürerken, fabrikadaki yangın havadan görüntülendi.

Son Güncelleme:
Esenyurt’ta Kabus! Yapı Malzemeleri Fabrikası Alevlere Teslim
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu üzerinde bulunan yapı malzemeleri üretim tesisinde gece saat 00.30 civarında, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için 5 ayrı noktadan müdahalede bulundu.

Esenyurt’ta Kabus! Yapı Malzemeleri Fabrikası Alevlere Teslim - Resim : 1

PATLAMALAR YAŞANDI

Yangın devam ederken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Olası tehlikelere karşı polis ekipleri fabrikanın çevresindeki yolları trafiğe kapatarak güvenlik önlemlerini artırdı. Sağlık ve UMKE ekipleri de herhangi bir olumsuz duruma karşı olay yerinde hazır bekletildi. Söndürme çalışmalarına çevre ilçelere ait belediyeler de su tankerleriyle destek verdi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları yaklaşık 8 saattir aralıksız sürüyor.

Esenyurt’ta Kabus! Yapı Malzemeleri Fabrikası Alevlere Teslim - Resim : 2

ALEVLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın, dron ile havadan kayda alındı. Görüntülerde fabrikanın bahçesinde bulunan yapı malzemelerinin tamamen alevlere teslim olduğu dikkat çekti.

Esenyurt’ta Kabus! Yapı Malzemeleri Fabrikası Alevlere Teslim - Resim : 3

Yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Esenyurt Yangın
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Kara Kış Megakentte! İstanbul'da Kar Yağışı Başladı İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
Adana'da Fabrika Yangını Adana'da Fabrika Yangını
ÇOK OKUNANLAR
Kremlin Açıklamıştı: ABD'den 'Putin’in Konutuna Saldırı' Açıklaması ABD'den 'Putin’in Konutuna Saldırı' Açıklaması
Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli, İşte Yeni Fiyatlar... Köprü ve Otoyol Ücretlerine Zam: 1 Ocak'tan İtibaren Geçerli, İşte Yeni Fiyatlar...
Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var Emekliye Ocak Zammında Yeni Plan! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Masada İki Ayrı Rakam Var
İstanbul'da Terör Örgütü IŞİD'e Operasyon: 29 Kişi Gözaltına Alındı İstanbul'da Terör Örgütü IŞİD'e Operasyon
Esenyurt’ta Kabus! Yapı Malzemeleri Fabrikası Alevlere Teslim Esenyurt’ta Kabus! Yapı Malzemeleri Fabrikası Alevlere Teslim