Esenyurt’ta Kabus! Yapı Malzemeleri Fabrikası Alevlere Teslim

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu üzerinde bulunan yapı malzemeleri üretim tesisinde gece saat 00.30 civarında, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla farklı ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için 5 ayrı noktadan müdahalede bulundu.

PATLAMALAR YAŞANDI

Yangın devam ederken zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Olası tehlikelere karşı polis ekipleri fabrikanın çevresindeki yolları trafiğe kapatarak güvenlik önlemlerini artırdı. Sağlık ve UMKE ekipleri de herhangi bir olumsuz duruma karşı olay yerinde hazır bekletildi. Söndürme çalışmalarına çevre ilçelere ait belediyeler de su tankerleriyle destek verdi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları yaklaşık 8 saattir aralıksız sürüyor.

ALEVLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın, dron ile havadan kayda alındı. Görüntülerde fabrikanın bahçesinde bulunan yapı malzemelerinin tamamen alevlere teslim olduğu dikkat çekti.

Yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA