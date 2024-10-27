Cumhuriyet Sevdalıları 101. Yılı Zeybek Oynayarak Kutladı

Esenyurt Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Gösterilerin başlangıcında belediyenin halk dansları topluluğu, özel makyaj teknikleri ile kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e benzeten dans eğitmeni Mustafa Gümüş eşliğinde zeybek oynadı. Esenyurt’ta bir AVM meydanında gerçekleşen gösteriyi genci, yaşlısı her kesimden vatandaş büyük ilgiyle izledi. Esenyurtluların hem gururlandığı hem de duygusal anlar yaşadığı etkinlikte dansçılar alkış yağmuruna tutuldu.

“CUMHURİYET RUHUNU BURAYA TAŞIDIK”

Gösteriyi hazırlayan Esenyurt Belediyesi Halk Oyunları Eğitmeni Mustafa Gümüş, “Cumhuriyet’imizin 101. yılına yakışır bir kutlama programı organize ediyoruz. 400 dansçımızla birlikte hem Atatürk’ü andık hem de Cumhuriyet’imizin ruhunu buraya taşıdık. Bizleri her koşulda destekleyen, kültür ve sanata hayat şansı tanıyan, imkanlarımızı sunan Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’e teşekkür ediyorum” dedi.

“BURADA OLMAK ÇOK GURUR VERİCİ”

Esenyurt Belediyesi Halk Oyunları Kursiyeri Nilgerin Yılmaz, “Öncelikle Başkanımız Ahmet Özer’e ve Mustafa Gümüş hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmak bizim için çok gurur vericiydi. Böyle güzel bir gösteri sergilediğimiz için çok mutluyuz” diye konuştu.

“CUMHURİYETİ KARŞILAMANIN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ”

Cumhuriyetin 101. yılını gururla karşıladıklarını söyleyen Funda Mert ise şöyle konuştu: “Bugün dört yüz kişilik bir halk oyunları grubumuz ve Mustafa Gümüş hocamızla Cumhuriyet'i karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Bu imkanı bize sağlayan Prof. Dr. Ahmet Özer’e çok teşekkür ederiz.”

CUMHURİYET COŞKUSU ÜÇ GÜN BOYUNCA SÜRECEK

Esenyurt Belediyesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları üç gün boyunca devam edecek. Etkinlikler kapsamında; 28 Ekim Pazartesi günü saat 19.30’da Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenecek Cumhuriyet Defilesi’nin ardından halk müziğinin sevilen sesi Gökhan Gökmen sahne alacak. 29 Ekim Salı günü saat 19.30’da eski belediye bahçesinden Cumhuriyet Meydanı’na yapılacak fener alayının ardından 20.30’da sanatçı Ece Seçkin sahneye çıkarak Esenyurtlular ile buluşacak.

Kaynak: Haber Merkezi