Esenyurt'ta Ahmet Özer'in Yerine Atanan Kayyım Can Aksoy Belediyede... İlk İşi O Fotoğrafları İndirmek Olmuş!

CHP'li Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla yerine atanan kayyım Can Aksoy göreve başladı. Esenyurt Belediyesi tarafından Aksoy'un fotoğrafının paylaşıldığı paylaşım yorumlara kapatıldı. Aksoy'un ilk iş ise Özer'in fotoğraflarını indirmek oldu.

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Esenyurt'ta Ahmet Özer'in Yerine Atanan Kayyım Can Aksoy Belediyede... İlk İşi O Fotoğrafları İndirmek Olmuş!

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda "Silahlı terör örgüte üye olma" suçundan gözaltına alınıp tutuklandı. Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy atandı.

Esenyurt Belediyesi'nin X hesabından Aksoy'un göreve başladığı duyuruldu. Aksoy'un makam odasındaki fotoğrafına da yer verilen paylaşım ise sosyal medya kullanıcılarının yorum yapmasına kapatıldı.

Esenyurt'ta Ahmet Özer'in Yerine Atanan Kayyım Can Aksoy Belediyede... İlk İşi O Fotoğrafları İndirmek Olmuş! - Resim : 1

Belediye binasına gelen Aksoy'un ilk işi ise Özer'in fotoğraflarını indirip yerine Türk bayrağı asmak oldu. İşte o fotoğraflar:

Esenyurt'ta Ahmet Özer'in Yerine Atanan Kayyım Can Aksoy Belediyede... İlk İşi O Fotoğrafları İndirmek Olmuş! - Resim : 2

Esenyurt'ta Ahmet Özer'in Yerine Atanan Kayyım Can Aksoy Belediyede... İlk İşi O Fotoğrafları İndirmek Olmuş! - Resim : 3

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Kaynak: Gerçek Gündem

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