Esenyurt'ta Ahır Yangınında Çok Sayıda Hayvan Öldü

Esenyurt'ta kurbanlık hayvanların bulunduğu ahırda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü ancak çok sayıda büyükbaş hayvan hayatını kaybetti.

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Esenyurt'ta Ahır Yangınında Çok Sayıda Hayvan Öldü

Esenyurt'ta Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1597 Sokak'taki, yaklaşık 3 bin metrekarelik inşaat alanının içinde bulunan ahırda saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Kurbanlık büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırdan yükselen alevler kısa sürede yanında bulunan samanlara da sıçradı.

Esenyurt'ta Ahır Yangınında Çok Sayıda Hayvan Öldü - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, çok sayıda büyükbaş hayvan hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta Ahır Yangınında Çok Sayıda Hayvan Öldü - Resim : 2

'KURBANLIK İÇİN GETİRMİŞTİK'

Yangından ölen hayvanların sahibi Nihat Ergenç, "Şu ana kadar 25 ya da 30 hayvan tam sayısını bilmiyorum. Bir tanesini kurtardık, gerisi içeride. Bu hayvanları kurbanlık için getirmiştik. Herhalde elektrikten çıktı. Ben de şimdi yeni Çatalca'dan geldim. Ben gelene kadar iş işten geçmişti." dedi.

Esenyurt'ta Ahır Yangınında Çok Sayıda Hayvan Öldü - Resim : 3

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta Ahır Yangınında Çok Sayıda Hayvan Öldü - Resim : 4

Kaynak: DHA

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